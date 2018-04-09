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AP: Марк Цукерберг провел серию частных встреч в Конгрессе США

Общество
9 апреля, 19:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, апреля. /ТАСС

Ранее стало известно, что глава Facebook будет давать показания по вопросу утечки данных пользователей в сенате во вторник

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НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник ряд частных встреч с влиятельными членами Конгресса США в канун назначенных на вторник слушаний в сенате, на которых он должен давать показания. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

Одна из первых таких встреч, по данным агентства, состоялась у Цукерберга с сенатором Биллом Нельсоном (демократом от штата Флорида), влиятельным членом сенатского комитета по торговле. Этот комитет, а также сенатский юридический комитет начнут во вторник в 14:15 (21:15 мск) совместные слушания, в ходе которых, по данным агентства, будет обсуждаться вопрос об утечке частных данных миллионов пользователей соцсети. В среду в 10:00 (17:00 мск) слушания на эту тему пройдут в комитете Палаты представителей по вопросам энергетики.

Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети.

Цукерберг 21 марта принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.

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