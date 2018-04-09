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МЧС закончило проверять торговые центры в Петербурге после трагедии в Кемерове

Общество
9 апреля, 19:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Всего сотрудники ведомства проверили 82 объекта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС закончили проверять безопасность торгово-развлекательных центров в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

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"Сегодня в городе на Неве завершились масштабные проверки торгово-развлекательных центров, которые были инициированы Генеральной прокуратурой по поручению президента РФ после трагического пожара в городе Кемерово. В адресный список попали 82 объекта", - сказали в пресс- службе.

В управлении также отметили, что в ходе проверок особое внимание уделялось работоспособности систем автоматической противопожарной защиты здания - сигнализации и системе пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, внутреннему противопожарному водопроводу. На соответствие требованиям пожарной безопасности специалисты проверили эвакуационные пути, скорректировали документы предварительного планирования действий по тушению пожаров.

"Немало внимания было уделено и знаниям ответственных лиц порядка действий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации", - добавили в пресс-службе.

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, детских учреждениях и других местах массового пребывания людей проводятся после пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове, который произошел 25 марта. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 27 из них - дети.

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Санкт-Петербург Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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