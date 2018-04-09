Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники подмосковной школы-интерната опровергли информацию о насилии в учреждении

Общество
9 апреля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее следствие проверяло информацию о нарушениях прав воспитанников в Хотьковской школе-интернате

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГБОУ Московской области "Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" опровергли информацию о насильственных преступлениях против воспитанников этого учреждения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минобразования Московской области.

"В школе-интернате в Хотьково работала следственная группа из Следственного комитета. Опрошены сотрудники учреждения, которые опровергли все эти факты. Ранее проведенные проверки Минобром (Минобрнауки - прим. ТАСС), следственным отделом по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК РФ в школе-интернате не выявили какие-либо подтверждения фактов насилия и побоев в учреждении", - говорится в сообщении.

Ранее в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступило обращение одного из педагогов Хотьковской школы-интерната в Московской области, в котором сообщалось о множественных нарушениях прав воспитанников интерната. К примеру, указывалось, что работающая в школе психолог с 2014 года имела интимные отношения с одним из воспитанников, которому на тот момент было 14 лет. Как только воспитаннику в 2017 году исполнилось 18 лет, психолог заключила с ним брак. Позже Кузнецова попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить  школу-интернат в связи с поступлением информации о преступлениях против воспитанников этого учреждения. В свою очередь, следователи уже проверяют информацию о побоях, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников, которые, по данным следствия, также имели место в интернате и привели к наступлению беременности несовершеннолетних подопечных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
2
Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей
3
Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение о возможном ударе по Сирии
4
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
5
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
6
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости