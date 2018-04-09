Сотрудники подмосковной школы-интерната опровергли информацию о насилии в учреждении

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГБОУ Московской области "Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" опровергли информацию о насильственных преступлениях против воспитанников этого учреждения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минобразования Московской области.

"В школе-интернате в Хотьково работала следственная группа из Следственного комитета. Опрошены сотрудники учреждения, которые опровергли все эти факты. Ранее проведенные проверки Минобром (Минобрнауки - прим. ТАСС), следственным отделом по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК РФ в школе-интернате не выявили какие-либо подтверждения фактов насилия и побоев в учреждении", - говорится в сообщении.

Ранее в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступило обращение одного из педагогов Хотьковской школы-интерната в Московской области, в котором сообщалось о множественных нарушениях прав воспитанников интерната. К примеру, указывалось, что работающая в школе психолог с 2014 года имела интимные отношения с одним из воспитанников, которому на тот момент было 14 лет. Как только воспитаннику в 2017 году исполнилось 18 лет, психолог заключила с ним брак. Позже Кузнецова попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить школу-интернат в связи с поступлением информации о преступлениях против воспитанников этого учреждения. В свою очередь, следователи уже проверяют информацию о побоях, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников, которые, по данным следствия, также имели место в интернате и привели к наступлению беременности несовершеннолетних подопечных.