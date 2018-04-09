Тульские суворовцы в прямом эфире пообщались с экипажем МКС

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Воспитанники Тульского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в преддверии Дня космонавтики в прямом эфире пообщались с экипажем, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС). Общение проходило во время работы экипажа на земной орбите на высоте более 400 км.

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На видеоконференцсвязь в 18:55 по мск вышли два российских космонавта, работающих в составе экипажа Международной космической станции, - Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, трансляцию вывели на большой экран в концертном зале суворовского училища. "Цель нашего пребывания на МКС - проведение экспериментов, которые в условиях нахождения на Земле невозможны. Например, мы изучаем, различные физические явления - частоты и колебания в космосе, но главное - как меняется человеческий организм в космосе под воздействие различных условий... Это необходимо, чтобы научиться сохранять жизнедеятельность человека при длительном пребывании в полете", - рассказал Артемьев, отвечая на вопрос воспитанника о научной работе, которую проводят россияне на МКС.

Вопросы суворовцев касались также перспектив туристических полетов в космос, организации питания на корабле, лечения в случае заболевания членов экипажа, защиты станции от различных угроз. "Угрозы периодически возникают, ведь корабль летит со скоростью 8 км/с. Вся координация происходит из Центра управления полетами, оттуда координируется траектория, если есть вероятность столкновения", - рассказал Шкаплеров.

Сеанс связи длился около 20 минут, как отметил представитель Министерства обороны, общение в таком формате проводилось впервые, ранее воспитанники военных училищ посещали Центр управления полетами для знакомства с работой космонавтов.

Суворовцы также пообщались с приехавшими в училище космонавтами, ранее работавшим на МКС - дважды Героем Советского Союза Владимиром Джанибековым и Героем России Сергеем Залетиным. Джанибеков впервые отправился в полет в 1978 году на космическом корабле "Союз-27", за пять рейсов в космос налетал 145 дней 15 часов 58 минут 29 секунд. Залетин в апреле 2000 года совершил свой первый космический полет, был командиром корабля "Союз ТМ-30" и орбитальной станции "Мир", а в октябре - ноябре 2002 года второй раз побывал в космосе, командуя экипажа "Союз ТМА1". Гости подарили воспитанникам училища продуктовые космические наборы.

Тульской суворовское военное училище сформировали в 2016 году по распоряжению правительства РФ, оно находится в ведении Министерства обороны РФ. Все образовательные программы реализуются за счет федерального бюджета, численность обучающихся - 320 человек. По окончании строительства всего комплекса зданий училища в нем смогут обучаться 560 суворовцев.