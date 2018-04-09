В присуждающей Нобелевскую премию Шведской академии выявлена утечка секретной информации

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Имевший связи с присуждающей Нобелевскую премию Шведской академией "представитель культуры" в разные годы, вопреки правилам, досрочно раскрыл имена 7 писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). Об этом в понедельник сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на данные адвокатского расследования, проведенного по заказу самого учреждения.

Доказательствами, подтверждающими инкриминируемые "представителю культуры" действия, являются показания свидетелей, имена которых не раскрываются. По словам адвокатской группы, занимающейся расследованием, семь надежных и не связанных между собой людей говорят о том, что это лицо, чьи данные также не разглашаются, сообщало секретную информацию о лауреатах премии.

Издание также пишет, что, кроме этого, мужчина раскрыл имена двух новых членов академии до того, как они были официально объявлены.

Имя будущего обладателя награды до последнего момента должно держаться в строжайшем секрете. Сами члены Нобелевского комитета по литературе при обсуждении кандидатур используют не настоящие фамилии поэтов и писателей, а придуманные псевдонимы. Например, английского драматурга Гарольда Пинтера нарекли "Гарри Поттером", а француза Жана-Мари Густава Леклезьо звали "Шатобрианом".

Скандал в академии

В минувший четверг членам Шведской академии представили результаты внутреннего расследования претензий со стороны 18 женщин, которые осенью прошлого года обвинили этого известного представителя культуры в домогательствах. Этот мужчина был связан с академией, он был также женат на одной из ее членов.

После обсуждений данных расследования, сразу трое писателей объявили в пятницу, что покидают это учреждение в знак несогласия с тем, как в нем "решаются проблемы". Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд не назвали конкретную причину своего ухода, ссылаясь на конфиденциальность.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов - пожизненно, поэтому формально покинуть академию невозможно. На практике уход писателей означает, что они просто не будут участвовать в деятельности учреждения.

Покровитель академии король Карл XVI Густав в минувшие выходные вызывал к себе во дворец постоянного секретаря академии Сару Даниус для беседы. Его величество назвал сложившуюся ситуацию "печальным развитием событий".