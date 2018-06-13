Директор центра картографии и географии "Росучебника": географию надо "пощупать"

Директор центра картографии и географии корпорации "Российский учебник", заместитель главного редактора журнала "География в школе" Лора Царева на конференции "Практическая география и вызовы XXI века", приуроченной к 100-летию Института географии Российской академии наук (РАН), рассказала ТАСС, с чего правильно начинать изучение географии в школе, а также каким должен быть идеальный учебник.

— Какие проблемы сейчас существуют в преподавании географии в российских школах?

— Прежде всего, проблема в том, что престиж географии в нашей стране низкий. ЕГЭ сдает только 2,5 % выпускников — это очень мало. Причин тому несколько. Во-первых, географию исключили из вступительных экзаменов в вузы. Раньше географию в качестве вступительного экзамена сдавали на экономические факультеты, на факультеты международных отношений. Во-вторых, есть ряд педагогических институтов, где для поступления на географический факультет сдают биологию или обществознание. В-третьих, проблема в изложении учебного материала в школьных учебниках по географии. Они стали занаученными. Ушла практическая составляющая школьного географического образования. Именно о такой деятельности сегодня рассказывали спикеры из Германии, Монголии, Китая. Для ребенка монотонное изложение учебного материала неинтересно, он не понимает, зачем это ему надо и где он может эти знания использовать. Кроме того, географию в ряде случаев преподают учителя, не имеющие географического образования. Особенно это касается сельских малокомплектных школ. Человек, который не имеет базового географического образования, не умеет интересно, увлекательно изложить материал урока. География — это энциклопедия знаний. Если плохо знать материал по химии, биологии, физике — очень многие закономерности понять просто невозможно. А если еще и учитель плохо ориентируется в материале урока, излагает скучно, то ребенку сложно усвоить учебный материал. Кроме того, на уроках географии недостаточно внимания уделяется работе с географической картой. Современные технологии помогают быстро определить дорогу. Часто мы слышим, ну зачем нам карта — навигатор доведет. Раньше был извозчик, а теперь — навигатор. Но географические карты — это язык географии. Очень важно научить школьников читать карту.

— Как сделать современные учебники географии интересными для школьников? Нужно ли использовать цифровые технологии?

— Сегодня на сессии мы поднимали этот вопрос. В корпорации "Российский учебник" мы серьезно занимаемся изучением того, каким должен быть современный учебник. Прежде всего, ребенок должен понять, зачем ему необходимы знания, которые он получает на уроках географии. Материал учебника необходимо структурировать в соответствии с современными достижениями географической науки. Текст параграфов должен быть написан доступным для учащегося конкретного возраста языком, с учетом полученных знаний на уроках географии и других предметов. Иллюстративный ряд, схемы, картографические материалы должны дополнять и расширять материал урока, важно чтобы у школьника появился интерес, желание узнать, что осталось за страницами учебника. Большую роль играет и личность учителя географии. Яркий, захватывающий рассказ, привлечение личного опыта учащихся несомненно способствуют лучшему усвоению материала урока. Различного рода задания должны быть направлены на понимание практической значимости географии, формирование метапредметных умений, формирование прогностического мышления. Задания, предложенные в учебнике для выполнения учащимися, должны быть составлены не только с учетом полученных знаний, но индивидуальных возможностей и личных интересов обучаемых. Цифровой учебник должен дополнять бумажный. В нем, кроме разнообразного иллюстративного ряда, можно использовать фрагменты из фильмов, дополнительные материалы, интерактивные задания для учащихся.​

— Есть ли возможность сейчас полностью отказаться от бумажных носителей?

— Думаю, что нет. Должно быть органичное соединение учебника на бумажной основе и электронного учебника. Как я уже говорила, электронный учебник более "насыщенный", дополненный разнообразной информацией, видеорядом. Увлекаясь, ученик порой теряется в потоке информации, что не всегда положительно сказывается на усвоении материала урока.

— Недавно у вас вышла серия новых учебников и атласов — совместный проект с Русским географическим обществом (РГО), в чем их преимущество?

— Да, географические атласы (5–10-й классы) и новая линейка учебников по географии прошли рецензирование в Русском географическом обществе. Это была серьезная и кропотливая работа. Большая работа была проведена по доработке школьных атласов. Была уточнена номенклатура, разработаны новые карты, включена дополнительная информация. В корпорации "Российский учебник" выпущена новая линейка учебников по географии. Авторы — известные ученые и педагоги. Это учебники, проверенные временем и основательно переработанные с учетом современных требований. Значительно обновлено содержание учебников в соответствии с современными достижениями географической науки, обновлена номенклатура, учебный материал дополнен информацией о культурных, природных объектах, особенностях жизни и хозяйственной деятельности людей, современными достижениями нашей страны в различных областях. Изложение теоретического и дидактического материала в учебниках подчинено главным принципам создания учебной литературы: систематичность, доступность, наглядность, реализация системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Большое внимание уделено изучению своей местности, так как усвоить географические понятия школьнику легче на хорошо ему знакомом местном материале. Эти учебники также прошли экспертизу в РГО и надеемся, что они будут востребованы в российских школах.

— "Изучения своей местности" — имеются в виду различные экскурсии?

— Раньше это были экскурсии, работы на местности, которые сейчас почти исключены из учебного процесса. Но это то, без чего изучение географии невозможно. Географию надо "щупать". Важно проводить разнообразные исследовательские и проектные работы по изучению своего края.

— Планируются ли еще совместные проекты с РГО?

— Мы ведем активную работу с РГО. Вместе мы реализуем проект "Страна экологических троп", в рамках которого проводим конкурсы и акции. Кроме того, мы принимаем участие в тематических летних сменах в лагерях ("Артек", "Океан", "Орленок"). В этом году вместе с ребятами будем проводить различные викторины и игры на географическую тематику. Буквально на днях завершилась экспертиза атласов еще одной линейки нашей корпорации (издательство "Вентана-Граф") в Институте географии РАН. Искренне надеемся, что совместная работа с научным географическим сообществом не будет заключаться только в рецензировании наших продуктов, но и в разработке и реализации совместных проектов.

— Будете ли вы принимать участие в поручении президента РФ Владимира Путина создать атлас, "не искажающий географическую правду", то есть в котором топонимы носили бы изначальное русское название?

— Мы хотим участвовать, но пока еще нет конкретного задания. Как только проект начнет разрабатываться, мы надеемся, что примем в нем участие. Важно возвращать русские названия — это гордость нашей страны, ведь первооткрыватели — это наши соотечественники. Хотелось бы, чтобы на карте мира было отражено, какой вклад российские ученые внесли в исследование всей Земли. Географическая наука постоянно развивается, она не стоит на месте. Результаты такого развития ощутимы как для общества в целом, так и для каждого из нас. Доказательство тому — завершившая сегодня работу конференция "Практическая география и вызовы XXI века", посвященная 100-летнему юбилею Института географии РАН.

Беседовала Дарья Павлова