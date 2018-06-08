Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В преддверии Ураза-байрама и в честь Дня России в Ингушетии пройдут фермерские ярмарки

Общество
8 июня, 20:38 UTC+3 МАГАС МАГАС 8, июня. /ТАСС

В них примут участие более 200 сельхозпроизводителей республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 8 июня. /ТАСС/. Масштабные ярмарки пройдут во всех крупных населенных пунктах Ингушетии 9-12 июня в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам, в них примут участие более 200 сельхозпроизводителей республики и других регионов Северного Кавказа, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Мухамед Гагиев.

"Ярмарки будут проходить четыре дня во всех крупных населенных пунктах республики, в частности в Назрани, Карабулаке, Сунже, Джейрахском районе. Наши жители смогут приобрести на этих площадках молочную и мясную продукцию, мучные изделия и мед, скот, птицу, овощи, фрукты, напитки и консервированную продукцию", - сказал Гагиев.

По его словам, часто в преддверии крупных праздников спекулянты стараются завысить цены на сельхозпродукцию. Именно для предупреждения скачка цен власти решили провести ярмарки, где гостям будет предложен товар по ценам ниже рыночных. "Основная цель мероприятия - облегчить жителям подготовку к праздникам, предоставить большой выбор разнообразных продуктов по доступным ценам", - отметил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия День России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости