В преддверии Ураза-байрама и в честь Дня России в Ингушетии пройдут фермерские ярмарки

МАГАС, 8 июня. /ТАСС/. Масштабные ярмарки пройдут во всех крупных населенных пунктах Ингушетии 9-12 июня в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам, в них примут участие более 200 сельхозпроизводителей республики и других регионов Северного Кавказа, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Мухамед Гагиев.

"Ярмарки будут проходить четыре дня во всех крупных населенных пунктах республики, в частности в Назрани, Карабулаке, Сунже, Джейрахском районе. Наши жители смогут приобрести на этих площадках молочную и мясную продукцию, мучные изделия и мед, скот, птицу, овощи, фрукты, напитки и консервированную продукцию", - сказал Гагиев.

По его словам, часто в преддверии крупных праздников спекулянты стараются завысить цены на сельхозпродукцию. Именно для предупреждения скачка цен власти решили провести ярмарки, где гостям будет предложен товар по ценам ниже рыночных. "Основная цель мероприятия - облегчить жителям подготовку к праздникам, предоставить большой выбор разнообразных продуктов по доступным ценам", - отметил министр.