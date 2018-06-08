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Комитет защиты журналистов сообщил о первом случае ущемления свободы прессы при Трампе

Общество
8 июня, 20:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июня. /ТАСС

Ранее минюст США изъял у сотрудника New York Times содержание переписки по электронной почте и телефонных звонков

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Решение министерства юстиции США изъять содержание переписки по электронной почте и телефонных звонков у журналистки New York Times Али Уоткинс в рамках дела о незаконной передаче прессе конфиденциальных данных создает опасный прецедент в области отстаивания СМИ неприкосновенности своих источников информации. С таким заявлением выступил в пятницу базирующий в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

Он назвал этот случай "первым известным инцидентом" подобного рода за время президентства Дональда Трампа. "Журналисты должны обладать возможностями защищать конфиденциальность своих источников, чтобы выполнять функцию отчетности перед обществом. Усилия властей, направленные на подрыв этих возможностей, представляют собой угрозу свободе прессы", - отметила координатор программ Комитета защиты журналистов в Северной Америке Александра Эллербек.

"Поэтому мы считаем, что изъятие данных у Али Уоткинс закладывает опасный прецедент. Мы опасаемся, что он способен пробить зияющую брешь в борьбе за право журналистов защищать свои источники", - добавила она.

В четверг вечером минюст США сообщил о задержании бывшего сотрудника спецкомитета по разведке Сената Конгресса Джеймса Вулфа, отвечавшего за работу с секретной информацией. Вулфу предъявлены обвинения по трем пунктам, в том числе в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований в декабре 2017 года. Речь шла о контактах с представителями СМИ. Задержанию предшествовало изъятие истории электронных переписок и звонков у журналистки New York Times Уоткинс.

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