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В Коми выбран оператор по обращению с отходами

Общество
8 июня, 21:31 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 8, июня. /ТАСС

Система обращения с отходами, создаваемая по всей стране в рамках нацпроекта "Экология", должна заработать в регионе с 1 октября этого года

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СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами выбран в Республике Коми, в целом комплексная система обращения с отходами, создаваемая по всей стране в рамках нацпроекта "Экология", должна заработать в регионе с 1 октября этого года. Об этом рассказал ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

"Подведены итоги конкурса, его выиграла компания "Ухтажилфонд" из Ухты. Если итоги конкурса не будут обжалованы и вступят в силу, то с компанией будет заключен соответствующий договор", - сообщил ТАСС министр.

По его словам, система должна заработать по всей стране с 1 января 2019 года, в Коми намереваются ее создать к 1 октября этого года, чтобы иметь дополнительное время на "обкатку". К этому моменту планируется окончательно утвердить региональную программу, согласовать строительство объектов накопления и утилизации отходов, сортировочных станций, распределить транспортные потоки к полигонам с отходами.

Как сообщил министр в пятницу в своем докладе на заседании коллегии минприроды Коми, в прошлом году в регионе образовалось более 5,6 млн тонн отходов, 95% из них - это промышленные отходы пятого класса опасности, то есть малоопасные. Наибольшее их количество сосредоточено в промышленных городах Воркута, Инта, Сыктывкар, Усинск и Ухта.

В феврале этого года утверждена региональная программа в области обращения с отходами на 2018-2028 годы с объемом финансирования в 13,3 млрд рублей, из которых 12,8 млрд рублей - средства инвесторов, 500 млн - средства регионального бюджета, 50,4 млн - средства местных бюджетов.

Раздельный сбор мусора внедрен в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске, в результате более 35 тыс. тонн макулатуры и 350 тонн пластика было отправлено на вторичную переработку. В этом году к программе раздельного сбора мусора присоединятся еще семь муниципалитетов Коми.

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