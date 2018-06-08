Васильева считает недостаточным число обязательных ЕГЭ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева не считает достаточным число ЕГЭ, обязательных для сдачи российскими школьниками. Об этом она заявила в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, что экзаменов будет больше, - вот это бесспорно", - сказала Васильева, также анонсировав качественные изменения в итоговой аттестации, которые произойдут в последующие годы.

Она напомнила, что сейчас школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обязательных и один по выбору. "Но я считаю, что это настолько мало, что даже неприлично об этом говорить. Потому что нет ни одной страны мира, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, которая не сдавала бы математику, родной язык, родную историю и иностранный язык и дальше <...> по выбору", - заявила глава Минпросвещения.

Она не согласилась с мнением о том, что после увеличения числа обязательных экзаменов школьникам станет труднее учиться. В частности, она обратила внимание на количество экзаменов, которые приходилось сдавать абитуриентам до введения ЕГЭ. "Мои оппоненты готовы вернуться к тем экзаменам, при этом никто из них не спрашивает и не говорит, какое количество экзаменов они готовы сдавать. А я им напомню: шесть-семь. Они готовы сейчас сдавать эти экзамены? Думаю что нет", - ответила критикам Васильева.

7 июня в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным Васильева сказал, что в 2022 году будет введен обязательный ЕГЭ по иностранному языку. При этом она подчеркнула, что вопрос о включении истории в список необходимых экзаменов с 2020 года только обсуждается.