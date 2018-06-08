Федеральный перечень учебников сократится на 30%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральный перечень учебников будет содержать на 30% меньше наименований после сокращения списка осенью 2018 года. Об этом заявила в пятницу глава Минпросвещения Ольга Васильева в программе "Мнение" на "России 24".

"В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его - это как раз осенний период", - сказала министр, подчеркнув, что новый перечень будет рекомендован для закупки в школы, начиная с 2019 года.

Она уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественным признаются все книги из этой линии. "Если линейка учебников, допустим, история, и в этой линейке один учебник экспертами не признается, то снимаются [из перечня] все остальные учебники. Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой - по-другому, седьмой - по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения", - отметила Васильева.

В апреле 2018 года Ольга Васильева заявила о том, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. Процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в этом году впервые. На нее были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень учебников. Решение о необходимости дополнительной экспертизы ранее было принято Научно-методическим советом по учебникам профильного ведомства.

Действующий федеральный перечень учебников утвержден приказом Минобрнауки в 2014 году.