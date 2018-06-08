МВД опровергло информацию об уничтожении карточек репрессированных в СССР

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель министра МВД России Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении архивных карточек репрессированных в советские годы. Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которое проходило в Йошкар-Оле, говорится в пятницу на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил об уничтожении документов одного из репрессированных. Дело в том, что в ходе изучения дела одного из репрессированных оказалось, что его карточки нет в центре документации. Тогда сотрудники музея направили запрос в УМВД по Магаданской области. В ответе на запрос ведомство сообщило, что учетная карточка уничтожена в соответствии с приказом 2014 года.

"Участвующий в заседании другой член межведомственной группы, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно", - говорится в сообщении.

Вопрос о судьбе учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы на заседании поставила член группы, исполнительный директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова.