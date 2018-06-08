Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД опровергло информацию об уничтожении карточек репрессированных в СССР

Общество
8 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил об уничтожении документов одного из репрессированных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель министра МВД России Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении архивных карточек репрессированных в советские годы. Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которое проходило в Йошкар-Оле, говорится в пятницу на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил об уничтожении документов одного из репрессированных. Дело в том, что в ходе изучения дела одного из репрессированных оказалось, что его карточки нет в центре документации. Тогда сотрудники музея направили запрос в УМВД по Магаданской области. В ответе на запрос ведомство сообщило, что учетная карточка уничтожена в соответствии с приказом 2014 года.

"Участвующий в заседании другой член межведомственной группы, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно", - говорится в сообщении.

Вопрос о судьбе учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы на заседании поставила член группы, исполнительный директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зубов, Игорь Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости