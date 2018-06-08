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Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

Общество
8 июня, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По данным Центра по примирению, всего в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 68 206 жителей Восточной Гуты

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 300 человек вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 204 человека, в Восточную Гуту - 117 человек", - говорится в сообщении. Всего, по данным Центра по примирению, в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 68 206 жителей Восточной Гуты.

"Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышло 1003 человека с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено 5 968 человек и 1070 единиц техники", - отметили в Центре. В населенных пунктах Ильда, Бабилла и Бейт-Сахем сирийские органы безопасности ведут работу по урегулированию статуса местных жителей, принявших решение вернуться к мирной жизни, с 11 мая эту процедуру прошли более 4 тыс. человек.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада и школы Альфун аль-Ашра города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба.

"Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Изеддин провинции Хомс. Людям передано 950 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил четыре тонны. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 374 сирийцам, в том числе 217 детям", - сообщает Центр по примирению.

Подготовленные российскими специалистами инженерно- саперные подразделения сирийской армии продолжают разминирование южных предместий Дамаска. В районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук за день обследовано 29 зданий. Обнаружено и обезврежено пять мин, шесть фугасов, 17 самодельных взрывных устройств.

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