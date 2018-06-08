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Васильева: российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

Общество
8 июня, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

С инициативой создания общенациональной системы профессионального роста учителей выступил президент Владимир Путин в декабре 2015 года

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Все российские учителя в 2020 году будут проходить аттестацию в рамках национальной системы учительского роста в новом формате. Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Уже в июне у нас будет пробная аттестация: мы посмотрим, проанализируем. Потому что в 2020 году эта аттестация будет уже у всех учителей, которые работают в школах Российской Федерации", - прокомментировала Васильева вопрос об аттестации педагогов по национальной системе учительского роста.

Создать общенациональную систему профессионального роста учителей предложил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года. Апробация этой системы началась в 2017 году.

Российские учителя должны проходить аттестацию раз в пять лет, но не ранее чем через два года после окончания вуза.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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