Васильева: российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Все российские учителя в 2020 году будут проходить аттестацию в рамках национальной системы учительского роста в новом формате. Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Уже в июне у нас будет пробная аттестация: мы посмотрим, проанализируем. Потому что в 2020 году эта аттестация будет уже у всех учителей, которые работают в школах Российской Федерации", - прокомментировала Васильева вопрос об аттестации педагогов по национальной системе учительского роста.

Создать общенациональную систему профессионального роста учителей предложил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года. Апробация этой системы началась в 2017 году.

Российские учителя должны проходить аттестацию раз в пять лет, но не ранее чем через два года после окончания вуза.