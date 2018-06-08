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В ОБСЕ обеспокоены действиями ФБР в отношении журналистки New York Times

Общество
8 июня, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что право на свободу выражения мнений включает в себя защиту источников информации

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ТАСС, 8 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил властям США письмо, в котором выразил обеспокоенность действиями сотрудников ФБР, изъявших личные данные у журналистки New York Times Али Уоткинс в рамках дела о незаконной передаче прессе конфиденциальных данных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

"Изъятие материалов у Уоткинс подрывает принцип защиты журналистских источников, который жизненно важен для сбора журналисткой информации, - говорится в послании Дезира властям США. - Это создает препятствия для ее [Уоткинс] свободной работы в качестве журналиста. Кроме того, это может оказать негативное воздействие на работу других журналистов, занимающихся расследованиями".

В своем обращении к американским властям Дезир подчеркнул, что право на свободу выражения мнений включает в себя защиту источников информации. Это положение узаконено 19-й статьей Международного пакта о гражданских и политических правах, напомнил он.

В четверг вечером минюст США сообщил о задержании бывшего сотрудника спецкомитета по разведке Сената Конгресса Джеймса Вулфа, отвечавшего за работу с секретной информацией. Вулфу предъявлены обвинения по трем пунктам, в том числе в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований в декабре 2017 года. Речь шла о контактах с представителями СМИ. Задержанию предшествовало изъятие истории электронных переписок и звонков у журналистки New York Times Уоткинс.

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