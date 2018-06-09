Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдадут почти 90 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 90 тыс. человек сдадут устную часть единого госэкзамена по иностранным языкам 9 и 13 апреля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тыс. человек, из них более 85 тыс. записались на экзамен по английскому языку. Немецкий язык намерены сдавать 1898 участников, французский - 1048, испанский - 184", - отметили в Рособрнадзоре. Там добавили, что результаты ЕГЭ по будут объявлены не позднее 5 июля.

В пресс-службе ведомства уточнили, что процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. "Продолжительность устной части экзамена - 15 минут. Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет вестись видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора", - заключили в пресс-службе.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в основной период пройдет 18 июня.

Основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. Впереди у выпускников также обществознание (14 июня), биология (18 июня), литература и физика (20 июня). С 22 июня начнутся резервные дни, предназначенные для тех, кто не смог присутствовать на ЕГЭ по уважительным причинам.