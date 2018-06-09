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Управделами президента РФ открыло новый санаторный комплекс в Латвии

Общество
9 июня, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В УД подчеркнули, что подведомственные оздоровительные и санаторно-курортные комплексы открыты для всех желающих

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Управление делами (УД) президента РФ открыло к летнему сезону новый санаторный комплекс. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, в центре "Янтарный берег" в Латвии смогут отдыхать и принимать оздоровительные процедуры родители с детьми.

"Один из приоритетов УД на данный момент - расширение возможностей для санаторного лечения всей семьи, поскольку до сих пор работали лишь три таких санаторных комплекса, а отдых детей вместе с родителями очень востребован", - отметила Крылова. Она уточнила, что сейчас функционируют реабилитационное отделение "Детский медицинский центр", детское отделение в санатории "Дубовая роща" (Железноводск) и филиал "Детского медицинского центра" в санатории "Авангард" (Сочи).

Представитель УД подчеркнула, что подведомственные оздоровительные и санаторно-курортные комплексы открыты не только для госслужащих, но и для всех желающих. "Чиновники могут купить путевки из предназначенной для них квоты - 30-40% мест, большая же часть путевок - в свободной продаже", - сказала она. Всего в ведении УД находятся 13 оздоровительных учреждений и 18 санаторно-курортных организаций в Московской, Новгородской и Тверской областях, Кавказских Минеральных Водах, на Черноморском побережье и Рижском взморье, в Крыму.

Решением правительства Крыма Управлению делами переданы семь санаториев - "Южный", "Зори России", "Нижняя Ореанда", "Алуштинский", "Курпаты", "Айвазовское", "Гурзуфский". По данным Крыловой, спрос на путевки в эти здравницы возрос после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Отдыхающим на полуострове она также посоветовала побывать в Крымском природном заповеднике и на экскурсии по винодельческому объединению "Массандра", также находящимся в ведении УД.

Пресс-секретарь уверена в высоком уровне качества услуг и профессионализма сотрудников в оздоровительных комплексах Управделами. "Санаторно-курортные комплексы Управделами в течение многих десятилетий представляют лучшие традиции системы "кремлевской медицины", каждая здравница оснащена современным медицинским оборудованием, проводит уникальные лечебные, профилактические и оздоровительные программы", - подчеркнула она. Крылова добавила, что "к началу туристического сезона в подведомственных оздоровительных комплексах были обеспечены мероприятия по подготовке зданий, сооружений, инженерных систем и территории к эксплуатации, а также проведены проверки на предмет их готовности к приему большого количества гостей". Каждый летний сезон в санаториях УД отдыхает более 800 тыс. человек.

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