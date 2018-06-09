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Потерявшийся в Краснодарском крае ребенок найден

Общество
9 июня, 10:26 дата обновления: 9 июня, 10:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, июня. /ТАСС

В поисках принимали участие более 350 человек

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КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Пропавший накануне в Краснодарском крае во время тренировки по спортивному ориентированию 12-летний мальчик найден, сообщил ТАСС начальник отдела ГО и ЧС Крымского района Владимир Дементьев.

"Мальчик найден", - сказал он.

По данным регионального следственного управления СКР, в поисках участвовали более 350 человек. "После получения соответствующего разрешения медиков с учетом состояния здоровья с мальчиком побеседуют следователи", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 8 июня в детском лагере в Крымском районе во время тренировки по спортивному ориентированию пропал ребенок.

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