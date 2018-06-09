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Новый глава Минвостокразвития решил разобраться в споре между Владивостоком и Хабаровском

Общество
9 июня, 10:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, июня. /ТАСС

Александр Козлов попросил своих подписчиков в Instagram помочь определить, какой город является "душой" Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Новый министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему с вопросом, какой город является "душой" Дальнего Востока.

"На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке, никогда не поймет его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?!", - написал Козлов.

На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке никогда не поймет его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?! Вы можете быть друзьями, жить на соседних улицах, но на вопрос ответите по-разному! Такой местный парадокс. Ради интереса, а вы как считаете?! #ДальнийВосток #Хабаровск #Владивосток #ministrlive #АлександрКозлов

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Таким образом министр включился в неофициальное противостояние двух "дальневосточных столиц", претендующих на единоличное обладание этим званием.

Накануне Козлов посетил V Дальневосточный медиасаммит во Владивостоке, где вместе с полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым обсудил с редакторами СМИ макрорегиона развитие территорий.

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Приморский край Хабаровский край
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