Новый глава Минвостокразвития решил разобраться в споре между Владивостоком и Хабаровском

На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке никогда не поймет его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?! Вы можете быть друзьями, жить на соседних улицах, но на вопрос ответите по-разному! Такой местный парадокс. Ради интереса, а вы как считаете?! #ДальнийВосток #Хабаровск #Владивосток #ministrlive #АлександрКозлов

A post shared by Александр Козлов (@ministrlive) on Jun 8, 2018 at 6:40am PDT