ВЦИОМ: число россиян, считающих себя патриотами, выросло до максимума за 18 лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян - 92% - в той или иной степени называют себя патриотами, однако далеко не все считают это проявлением любви к стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованные в субботу на сайте организации.

"Для большинства опрошенных (59%) патриотизм по-прежнему проявляется в любви к своей стране. Однако за последние четыре года это мнение стало менее популярным (с 72% в 2014 году). Более трети россиян (39%) называют патриотизмом стремление к изменению положения дел в государстве, хотя динамика в этом вопросе положительная (в 2014 году - 34%). Работа на благо страны также является для многих выражением патриотизма (38%)", - говорится в результатах опроса.

Из опроса также следует, что за последние два года доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, выросла на 12% и в 2018 году составила 92%, что является максимумом за 18 лет. В 2016 году этот показатель был равен 80%.

Отмечать День России участием в праздничных мероприятиях планирует 21% опрошенных. Многие традиционно проведут выходные на даче (25%) и займутся домашними делами (23%), еще 25% россиян планируют работать в эти дни.

"Эволюция патриотизма - это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно становится все более заметным в нашем обществе - формируется мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа. Такие настроения постепенно усиливаются благодаря позиции тех, кого мы можем назвать современными гражданами страны, - это люди в наибольшей степени вовлеченные в экономическую и социальную жизнь", - прокомментировал результаты опроса руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 июня 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке с 3 тыс. респондентов. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 2,2%.