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Воронежский детский сад №77 после карантина по сальмонеллезу откроется 13 июня

Общество
9 июня, 11:00 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 9, июня. /ТАСС

Администрация города приостановила работу детсада 29 мая

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ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Воронежский детский сад №77, закрытый на карантин из-за вспышки сальмонеллеза и госпитализации шестерых детей, возобновит работу 13 июня. Все дети выписаны из больниц домой, сообщила ТАСС представитель дошкольного учреждения.

"Детский сад №77 завершает карантин, все дети вернутся в него 13 июня, обязательно нужна справка от врача, даже если ребенок не лежал в больнице, не входил в группу, где был выявлен сальмонеллез, но с 30 мая находился дома", - сказала представительница детского сада.

Ранее сообщалось, что 29 мая администрация Воронежа приостановила работу детского сада №77 из-за вспышки сальмонеллеза. Шестеро детей госпитализировали, у троих диагностировали сальмонеллез. С 30 мая в детском саду, в котором в 10 группах насчитывается 337 детей, проводили полную санитарно-гигиеническую обработку всех помещений.

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