Ученые на Камчатке неофициально присвоили медведице статус матери-героини

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/ Ученые из Кроноцкого заповедника на Камчатке третий раз за 20 лет обнаружили медведицу, которой удалось сохранить весь выводок из четырех медвежат до третьего года их жизни. Специалисты уже присвоили ей неофициальное звание матери-героини, сообщает в субботу пресс-служба заповедника.

"Сохранить все потомство к моменту выхода во взрослую жизнь в условиях дикой природы сложно. Случаи, когда до трехлетнего возраста дожили четыре медвежонка, были зарегистрированы в заказнике в 1998-м и 2007-м годах. Смертность зависит от разных факторов. Медвежата могут изначально быть слабыми и не пережить первую зиму, стать жертвами самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки. Поэтому эта медведица заслуживает статуса матери-героини", - приводятся в сообщении слова консультанта научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александра Никанорова.

Появление четырех медвежат в выводке - редкое явление по всему ареалу бурых медведей. Исключение - территория Южно-Камчатского федерального заказника Кроноцкого заповедника, где благополучие популяции обеспечивают богатая кормовая база и отсутствие браконьеров. Ежегодно в окрестностях Курильского озера появляются многодетные медвежьи семьи с тремя-четырьмя детенышами, а в августе 2012 года наблюдателям удалось сфотографировать выводок из пяти медвежат.

Медведица, которую сотрудники Кроноцкого заповедника назвали Матреной, впервые привела своих четверых детенышей-сеголеток в начале лета 2016-го года. Этим летом подросшие детеныши начнут жить отдельно от мамы, она полностью подготовила их к самостоятельной жизни в дикой природе, отмечают в заповеднике.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике Кроноцкого заповедника на Камчатке обитает крупнейшая в России охраняемая субпопуляция бурых медведей около 1000 особей. Это обусловлено строгим режимом охраны территории и богатой кормовой базой. Основной источник питания медведей - нерка, крупнейшее азиатское нерестилище которой располагается в бассейне Курильского озера.