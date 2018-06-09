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В "Яндекс.Картах" появилась возможность прокладывать веломаршруты

Общество
9 июня, 11:45 UTC+3

Пользоваться сервисом могут жители Москвы, Петербурга и других городов, но за пределами столиц функция пока работает в бета-режиме

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© Артем Геодакян/ТАСС

Компания "Яндекс" запустила новый сервис - с помощью "Яндекс.Карт" теперь можно прокладывать велосипедные маршруты.

Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки, сообщается в пресс-релизе компании.

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Маршрут можно построить перед выездом на компьютере, или в пути - на смартфоне. Владельцам устройств на Android эта возможность уже доступна, а на iOS она появится в ближайшие дни.

При построении маршрутов "Яндекс.Карты" отдают приоритет дорогам, удобным для велосипедистов. Это велодорожки или, например, дорожки в лесопарках. Путь может пролегать и по автомобильным дорогам, но в объезд многополосных трасс. Так, велосипедисту, который планирует доехать из центра Москвы в Серебряный Бор, "Карты" посоветуют двигаться по Шмитовскому проезду и Карамышевской набережной, а не по оживленному Звенигородскому шоссе, отмечается в сообщении.

Для прокладки маршрутов "Яндекс.Карты" используют так называемый граф (дорожную сетку) - в него входят все известные сервису участки дорог. Для каждого участка указано, доступен он для проезда на велосипеде или нет. Общая протяженность московских дорог, по которым сервис строит такие маршруты, превышает 26,5 тыс. километров. 190 километров из них - велодорожки. "Яндекс" и пользователи "Народной карты" регулярно пополняют граф, добавляя новые данные о дорогах.

Сейчас веломаршруты могут строить жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, но за пределами столиц функция работает в бета-режиме. На карте Москвы также отмечены пункты проката "Велобайк" - если нажать на метку, сервис сообщит, сколько велосипедов свободно.

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