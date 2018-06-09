Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве и Подмосковье за прошедшие сутки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пятнадцать миллиметров осадков - пятая часть месячной нормы - выпало в Москве и Московской области за прошедшие сутки, сообщила ТАСС в субботу главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"За прошедшие сутки в Москве 15 миллиметров осадков, это пятая часть от месячной нормы, которая в июне составляет 75 миллиметров. Для лета это абсолютно нормальная ситуация. Зато сегодня, 9 июня, в Москве дождей не будет. Кратковременные дожди в столице ожидаются завтра", - сказала она.

В праздничные выходные в столице немного потеплеет. 10-11 июня в Москве температура будет чуть ниже нормы, 15-19 градусов, однако к Дню России, 12 июня, воздух прогреется до 19-24 градусов. Возможны кратковременные осадки, сильных дождей не ожидается. Летнее тепло может вернуться в столицу на следующей неделе, отмечают синоптики.