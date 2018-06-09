В России может появиться День гражданской обороны РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МЧС России разработало проект указа об установлении Дня гражданской обороны в РФ, который будет праздноваться 4 октября. Соответствующий законопроект опубликован в субботу на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с высокой значимостью системы гражданской обороны в современном мире и в ознаменование 86-й годовщины со дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО) предлагается установить праздник - День гражданской обороны Российской Федерации и праздновать его 4 октября", - говорится в опубликованной пояснительной записке к проекту указа.

В документе также отмечено, что проект указа позволит "повысить значимость гражданской обороны в современном обществе и позволит сохранить преемственность опыта поколений".

Началом пути гражданской обороны в стране считается 1918 год. Изданное Комитетом революционной обороны воззвание "К населению Петрограда и его окрестностей" устанавливало правила поведения населения в условиях воздушного нападения и явилось первым документом, определяющим мероприятия гражданской обороны. Исторической датой создания гражданской обороны в стране является 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории СССР. Этот документ послужил основой для создания организации, призванной решать сложные и ответственные задачи по защите населения и экономики государства от нападения противника с воздуха.

"В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения МПВО - начальным этапом развития государственной системы защиты населения и территорий, а также Днем гражданской обороны страны", - отмечено в пояснительной записке.