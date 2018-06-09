Самолет МЧС доставил палатки и кровати пострадавшим от паводка жителям Якутии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России в субботу доставил передвижные электростанции, палатки и кровати жителям Якутии, которые пострадали от разлива рек, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Борт МЧС России доставил 27 т груза, в составе груза - тепловые пушки, передвижные электростанции, палатки, кровати, одеяла, мотопомпы для откачки воды. Гуманитарный груз предназначен для людей, оказавшихся в зоне подтопления в результате прохождения весеннего половодья", - говорится в сообщении.

С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс.всего бо жителей обратились за материальной помощью.

По данным регионального ГУ МЧС на среду, в зоне подтопления остаются город Среднеколымск, села Налимск и Походск. В республике действует режим чрезвычайной ситуации.