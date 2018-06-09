Эксперт: отмена сетевого нейтралитета в США не сильно скажется на интернет-пользователях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Законодательная отмена принципа сетевого нейтралитета в США, которая вступит в силу 11 июня, не должна сильно сказаться на интернет-пользователях, однако повлияет на взаимоотношения производителей контента и операторов связи. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, сетевой нейтралитет представляет собой политику распределения интернет-трафика, при которой все его типы имеют равные приоритеты во время передачи. После отмены сетевого нейтралитета операторы смогут самостоятельно решать, какой трафик передавать в первую очередь, а также выборочно что-то блокировать. Например, как отметил эксперт, на заре развития мессенджеров некоторые сотовые операторы блокировали звонки через Skype со смартфонов, потому что это сильно уменьшало их доходы от голосовой связи.

"Потенциальная отмена сетевого нейтралитета, вероятнее всего, не сильно скажется на пользователях, операторы крайне дорожат своей базой в условиях очень конкурентного рынка. А вот производителям контента, возможно, придется пересматривать свои отношения с операторами, чтобы обеспечить хорошее прохождение трафика от места хранения до устройства конечного потребителя", - считает Воробьев.

Правила сетевой нейтральности были приняты в феврале 2015 года при президенте Бараке Обаме. Федеральная комиссия по связи США объявила об их отмене с 11 июня из-за споров о тарификации интернет-трафика между интернет-компаниями Google, Netflix и Facebook.

"Самый известный кейс последних лет - это конфликт между кинотеатром Netflix и американским провайдером Comcast. Из-за сильной асимметрии трафика (мы скачиваем сильно больше, чем отправляем) Comcast был вынужден платить большие суммы транзитным провайдерам, и в какой-то момент стал искусственно занижать скорость соединения с Netflix до тех пор, пока те не стали дополнительно оплачивать его услуги", - пояснил Воробьев.

Глава Координационного центра напомнил, что закон о сетевом нейтралитете в США должен был устранить возможность дискриминации трафика. "Однако с развитием интернета и отдельных его направлений (таких, например, как интернет вещей или промышленный интернет) стало появляться все больше мнений о том, что это положение надо пересмотреть", - добавил он. В качестве примера Воробьев привел работу самолетов, беспилотных автомобилей, промышленных роботов и датчиков медицинского оборудования, данные которых имеют существенно большую ценность чем, например, видеопоток от онлайн-кинотеатров. При распределении информации необходимо учитывать этот фактор.

В России в настоящее время действует принцип сетевого нейтралитета. В феврале 2018 года вице-премьер РФ Максим Акимов, который тогда был первым заместителем руководителя аппарата правительства, говорил, что кабмин не обсуждает отмену в российском сегменте интернета этого принципа.