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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Общество
9 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В частности, затруднения в движении наблюдаются на всем протяжении Садового кольца и ТТК

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортные заторы в Москве в субботу, по данным на 17:30 мск, достигли восьми баллов, сообщает информационный центр "Яндекс.Пробки".

По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, "на данный момент скорости в столице снижены". Затруднения наблюдаются на всем протяжении Садового и Третьего транспортного колец. Сложности на Кутузовском и Ленинградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Движение затруднено на МКАД, а также в сторону области на Можайском шоссе, Рублевском шоссе, Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Мичуринском проспекте.

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