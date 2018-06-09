Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортные заторы в Москве в субботу, по данным на 17:30 мск, достигли восьми баллов, сообщает информационный центр "Яндекс.Пробки".

По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, "на данный момент скорости в столице снижены". Затруднения наблюдаются на всем протяжении Садового и Третьего транспортного колец. Сложности на Кутузовском и Ленинградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Движение затруднено на МКАД, а также в сторону области на Можайском шоссе, Рублевском шоссе, Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Мичуринском проспекте.