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Уволенная за фото в купальнике учительница из Омска продолжит работать по профессии

Общество
9 июня, 17:53 UTC+3 ОМСК ОМСК 9, июня. /ТАСС

В свободное от работы время молодой преподаватель училась в модельном агентстве, фотографировалась для рекламы магазина одежды

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© Лидия Мухамадеева/ТАСС

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Учитель истории омской школы № 7 Виктория Попова, которая была вынуждена под давлением руководства уволиться из-за выложенных в интернете фотографий в купальнике, продолжит работать по профессии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства Омской области.

26-летняя жительница Омска, которая в свободное от работы время училась в модельном агентстве, сфотографировалась для рекламы магазина одежды. На снимках учительница позирует в закрытом купальнике.

"Сегодня в региональном минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по случившейся истории, основой которой стало возмущение родителей. Вопрос с дальнейшем трудоустройством Виктории был решен, по своему выбору она продолжит работать учителем или в этой же школе, или в другой", - уточнили в пресс-службе.

Ранее мэрия Омска привела позицию школы, согласно которой Попова распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта "нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника". По данным городской администрации, педагог уволилась по собственному желанию, "осознав данный факт".

Большая часть пользователей социальных сетей высказываются в поддержку уволенной учительницы. По их мнению, такие фотографии есть у абсолютно любой женщины, тем более, что они сделаны в свободное от работы время. Учительницу поддержал и известный радиоведущий Сергей Стиллавин, который сказал, что фото "совершенно приличное и, можно сказать, художественное".

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