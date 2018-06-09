Младенческая смертность в Северной Осетии достигла минимума за всю историю региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Показатели младенческой смертности в Северной Осетии с начала 2018 года достигли минимальных за всю историю региона показателей, сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Ратманов.

Младенческая смертность достигла исторического минимума по итогам четырех месяцев этого года. Показатели снижены до 4,0 промилле против 8,0 в 2016 году.

Снижения удалось добиться за счет оснащения родильных домов необходимым оборудованием, позволяющим выхаживать новорожденных. Впервые в республике появился детский реанимобиль, который в год проводит 200 экстренных эвакуаций. Также было закуплено новое ультразвуковое оборудование для выявления порока развития у плода. Была налажена и маршрутизация между родильными отделениями, участились случаи госпитализации детей в московские медицинские учреждения.

Кроме того, по словам министра, большую роль в снижении младенческой смертности сыграла и работа по налаживанию качественного медицинского обслуживания в женских консультациях. "Женские консультации стали работать более ответственно, ведь за младенческую смерть они вместе с врачами роддомов будут отвечать лично", - отметил министр.

Минздравом республики разработана программа, в рамках которой психологи в женских консультациях проводят беседы с женщинами, принявшими решение об аборте. В течение 2017 года удалось отговорить от прерывания беременности более 100 женщин, которые родили впоследствии здоровых детей, двое из них - двойни.

"Мы должны бороться за каждого ребенка. Главой республики Вячеславом Битаровым поставлена задача по сохранению жизней населения, много усилий направляется в особенности на спасение детских жизней, мы готовы к экстренной эвакуации в столичные больницы и другим мерам для этого", - сказал Ратманов.