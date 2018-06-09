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Врио губернатора Тюменской области вручил паспорта школьникам и награды жителям региона

Общество
9 июня, 18:08 UTC+3

Их получили активисты волонтерского движения, Российского движения школьников, участники и победители олимпиад и конкурсов

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ТЮМЕНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в преддверии Дня России в субботу торжественно вручил паспорта 20 школьникам, а также награды жителям региона, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Паспорта 20 школьникам в торжественной обстановке вручил врио губернатора Александр Моор. Их получили активисты волонтерского движения, Российского движения школьников, участники и победители олимпиад и конкурсов", - говорится в сообщении.

Моор отметил, что в настоящее время в региональной базе одаренных детей почти 3,5 тыс. ребят. "Это победители и участники различных олимпиад и соревнований, число их постоянно растет, это значит, что у нас подрастает достойная смена. Совсем скоро вы будете учеными, предпринимателями, врачами, учителями, спортсменами, инженерами, рабочими, от вас будет зависеть будущее нашего региона и России", - приводит пресс-служба слова Моора.

Кроме того, в субботу врио главы региона вручил государственные и региональные награды. "Два жителя области удостоены благодарности президента РФ в преддверии Дня России: работник Тюменского аккумуляторного завода Станислав Ласица отмечен за многолетний добросовестный труд, заслуженный мастер спорта России, инвалид по слуху Константин Гребенщиков награжден за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года", - уточнили в пресс-службе.
При этом наград Тюменской области удостоены 26 человек, в том числе 16 работников здравоохранения. Также в пресс-службе добавили, что медалью региона "Материнская слава" были награждены многодетные матери из Тюменского района Ольга Трунова и Татьяна Щеткова.

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