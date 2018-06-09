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Подарки первоклассникам Ненецкого АО подготовят в Перми

Общество
9 июня, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Комплекты должны доставить в округ не позднее 6 августа

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Подарки для первоклассников Ненецкого автономного округа к 1 сентября 2018 года подготовят в Перми. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"По результатам торгов определен поставщик подарочных комплектов [для первоклассников] , им стало ООО "Мир подарков" из города Пермь. Стоимость контракта по итогам аукциона составила 1,18 млн рублей", - говорится в сообщении.

В подарочных наборах будут канцелярские принадлежности, материалы для прикладных уроков, USB-накопитель, игровой набор, книга по астрономии, а также плакаты с государственной символикой. Подарки должны быть доставлены в округ не позднее 6 августа. Перед отправкой в школы их проверят на качество.

1 сентября 2018 года в первые классы школ НАО поступят 720 детей. Ненецкий округ - единственный регион страны, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для всех первоклассников. В 2017 году подарочные наборы для учеников первых классов НАО также комплектовали в Перми.

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