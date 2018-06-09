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Родовые общины Ненецкого АО получат грантовую поддержку на 3 млн руб. из окружного бюджета

Общество
9 июня, 18:26 UTC+3

Максимальная сумма поддержки из регионального бюджета - 300 тыс. рублей

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© Ася Добровольская/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Семейные общины коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа получат грантовую поддержку из регионального бюджета в размере 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"14 организаций [коренных малочисленных народов Севера], подавших заявки на конкурс, получат грантовую поддержку на общую сумму 3 млн рублей. Гранты для организаций КМНС (Коренные малочисленные народы Севера - прим. ТАСС) предоставляются на обеспечение деятельности общин, улучшение их материально-технического оснащения для ведения хозяйства. Минимальный размер гранта в этом году составил 44 тыс. рублей, максимальный - 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гранты получат восемь оленеводческих общин, четыре общины занимаются рыболовством, две - традиционными художественными промыслами. На средства грантов будут приобретены материалы для ремонта кочевого жилья, лодочные моторы, рыболовные снасти, снегоходы, электрогенераторы, средства связи.

В Ненецком автономном округе зарегистрировано 19 семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера.

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