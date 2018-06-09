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Более 300 детей-инвалидов Новгородской области получат сертификаты на отдых в 2018 году

Общество
9 июня, 18:31 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июня. /ТАСС

Сумма сертификата составляет 16 тыс. рублей и предполагает отдых в течение трех недель

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты Новгородской области в 2018 году выдаст 350 сертификатов на отдых детям-инвалидам. Новая форма поддержки позволит родителям самостоятельно выбрать любой санаторий и время отдыха, сообщила в субботу ТАСС директор департамента профильного министерства Людмила Пономарева.

"Сертификаты - новая форма предоставления услуги по отдыху детей-инвалидов, в этом году ими смогут воспользоваться 350 человек. Здесь преимущество в том, что родители сами выбирают оздоровительную организацию, предпочтительное место и время, когда им удобно - не обязательно в период каникул", - сказала Пономарева.

Она добавила, что сумма сертификата составляет 16 тыс. рублей и предполагает отдых в течение 21 дня.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты, на отдых детей-инвалидов в 2018 году выделено 38 млн рублей.

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