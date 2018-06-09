Трюдо: лидеры G7 будут уделять больше времени вопросам гендерного равенства

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи договорились уделять больше времени вопросам гендерного равенства. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время специальной сессии саммита G7 в Ла Мальбе, посвященной этой теме.

"Тема гендерного равенства прошла через весь саммит и все лидеры согласились с тем, что мы должны больше делать для этого", - сказал он. Трюдо напомнил, что вопросам равенства между мужчинами и женщинами было решено уделять больше внимания после завершения прошлогоднего саммита лидеров Группы семи в итальянской Таормине. В результате по инициативе премьер-министра Канады в 2018 году был создан Специальный гендерный совет, который, в частности, дает рекомендации по всей повестке текущего 44-го саммита "семерки".

"За это время совет проделал большую работу и дал нам много рекомендаций, и я благодарю его за это", - сказал Трюдо.

Канадский премьер-министр уделяет первостепенное внимание вопросам гендерного равенства. При формировании кабинета министров в 2015 году он руководствовался именно этими принципами, половина его команды - женщины. В марте 2017 года Трюдо, который сам себя называет феминистом, объявил, что Оттава в течение трех лет потратит $650 млн на программы защиты сексуального и репродуктивного здоровья женщин.