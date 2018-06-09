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Российские спасатели приняли участие в европейских учениях в Италии

Общество
9 июня, 19:44 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Российская группа прибыла на учения с собственным оборудованием

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РИМ, 9 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Группа из 12 спасателей МЧС РФ приняла участие в европейских учениях по ликвидации последствий наводнения "Найфлекс" в северо-восточной области Фриули-Венеция-Джулия (Италия). Как рассказал в субботу корреспонденту ТАСС начальник отдела Департамента готовности и сил и специальной пожарной охраны Евгений Стрепков, учения прошли на высоком профессиональном уровне.

"Согласно легенде, население пострадало от наводнения, вызванного сразу несколькими факторами: обильным таянием снега и ледников в Альпах, обильными осадками и нагонной волны с моря, которая ведет к разливу рек. Участники учений из разных стран были поделены на команды, что позволило отработать совместные действия и координировать работу. Партнерами россиян выступили итальянцы, сербы и черногорцы", - сообщил собеседник агентства.

Всего российская группа, прибывшая с собственным оборудованием, оказала помощь нескольким десятков пострадавших. Учения проводились на восьми учебных точках на местных реках. "Неблагоприятные природные условия, хотя не создавали сложности, но внешне приближали ситуацию к отрабатываемой", - добавил российский спасатель.

Учения "Найфлекс" проводятся в рамках Европейского механизма по гражданской защите, в котором участвуют 22 страны. Другие приглашаются на двусторонней основе. "Нас пригласила принимающая итальянская сторона в рамках наших двусторонних соглашений о сотрудничестве", - сказал Стрепков.

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