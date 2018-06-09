Известные спортсмены поддержали благотворительный марафон в КЧР в помощь онкобольным детям

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Карачаево-Черкесии и известные спортсмены приняли участие в третьем благотворительном марафоне "Бег ради жизни" в помощь детям с онкологическими и орфанными заболеваниями, который состоялся в субботу в республике и собрал около 300 тыс. рублей. Забег в Черкесске поддержали неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Пересвет (Дубровин) и чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов.

"Сплоченность и взаимовыручка, участие в судьбе тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - одна из основ нравственного облика народов КЧР. Организаторам благотворительной акции, поддержать которую к нам приехали спортсмены мирового уровня и известные артисты, желаю дальнейших успехов в реализации таких проектов", - сказала на открытии заместитель Минтруда и соцразвития КЧР Мадина Шаева.

Марафонцы пробежали дистанцию в 2 км по главному проспекту Черкесска - Ленина. В забеге участвовали студенты, школьники, воспитанники спортивных школ, сотрудники министерств и ведомств КЧР, региональных СМИ, общественных организации и объединений, деятели культуры и спорта, а также руководители региональных отделений общественной организации "Сильная Россия" Санкт-Петербурга и Карачаево-Черкесии Константин Блохин и Марат Узденов.

Вместе мы - сила!

Все желающие поддержать марафон, не участвуя непосредственно в забеге, смогли также сделать пожертвования, организаторы установили для этого специальные ящики на главной площади Черкесска, где был дан старт марафону.

"Марафон проводится при поддержке главы КЧР Рашида Темрезова, в этом году его поддержало и полпредство президента России в СКФО. В текущем году помощь будет оказана не только детям с онкологическими заболеваниями, но и детям с редкими (орфанными) болезнями. Удалось собрать около 300 тыс. рублей, все средства, как и в прошлом году, будут распределены между семьями, остро нуждающимися в финансовой помощи для лечения детей", - рассказала ТАСС инициатор акции Ася Хакирова

"Я участвую в забеге первый раз, но теперь для меня эта станет доброй традицией. Эта акция объединила неравнодушных к чужой беде людей, готовых протянуть руку помощи. Такие мероприятия мы должны проводить как можно чаще", - поделилась впечатлениями 17-летняя жительница Черкесска Мелания Шамилевич.

Силовое шоу и мастер-класс

В рамках благотворительной акции неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Пересвет (Дубровин) и чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов провели небольшое силовое шоу и мастер-класс для марафонцев. Пересвет показал жителям Карачаево-Черкесии его известный трюк "Наковальня" (в котором на животе в позе "мост Самсона" разбивают при помощи кувалды кирпичи), делился секретами других трюков. Некоторые из них, такие как плетение косички из гвоздей и надувание грелки, попробовали повторить и участники забега.

"Мы никогда не должны оставаться равнодушными к чужой беде. Приятно, что в марафоне участвует очень много молодежи. Я сам был болезненным ребенком, именно спорт помог мне стать крепким и здоровым. Забеги сегодня проводятся и в других городах, я выбрал Черкесск. Я впервые в Карачаево-Черкесии, Кавказ мне интересен и близок, мой дедушка - аварец", - рассказал ТАСС Пересвет.

Поддержали акцию и известные артисты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, организовав на главной площади Черкесска праздничный концерт.

Аналогичный благотворительный забег состоялся сегодня в Ингушетии.

В 2017 году в ходе забега "Бег ради жизни!" в Черкесске собрали около 140 тыс. рублей. Помощь была оказана самым нуждающимся семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.