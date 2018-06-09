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Во Франции пройдут Дни культуры Ингушетии

Общество
9 июня, 20:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, июня. /ТАСС

Делегация представит видеофильм о республике и презентует блюда национальной кухни

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МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Творческая делегация Ингушетии проведет в конце июня Дни ингушской культуры в Париже. Выставки, концерты, просмотр документальных фильмов и знакомство с ингушской национальной кухней познакомят жителей Франции с культурой Ингушетии, сообщила пресс- служба регионального министерства культуры.

"Мероприятия программы проекта познакомят жителей Франции с традиционной культурой ингушского народа. Планируется открытие выставки художников Ингушетии, декоративно-прикладного искусства и традиционного национального костюма, мастер-класс от именитых художников, и специалистов по изготовлению картин из рыбьей кожи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, делегация представит видеофильм о республике и презентует блюда национальной кухни. А в программе концерта будут представлены выступления госансамбля Ингушетии и номера заслуженных артистов региона. В региональном министерстве культуры добавили, что такие проекты позволяют познакомить с ингушской культурой жителей других стран и встретиться с ингушской диаспорой, проживающей за границей.

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