Во Франции пройдут Дни культуры Ингушетии

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Творческая делегация Ингушетии проведет в конце июня Дни ингушской культуры в Париже. Выставки, концерты, просмотр документальных фильмов и знакомство с ингушской национальной кухней познакомят жителей Франции с культурой Ингушетии, сообщила пресс- служба регионального министерства культуры.

"Мероприятия программы проекта познакомят жителей Франции с традиционной культурой ингушского народа. Планируется открытие выставки художников Ингушетии, декоративно-прикладного искусства и традиционного национального костюма, мастер-класс от именитых художников, и специалистов по изготовлению картин из рыбьей кожи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, делегация представит видеофильм о республике и презентует блюда национальной кухни. А в программе концерта будут представлены выступления госансамбля Ингушетии и номера заслуженных артистов региона. В региональном министерстве культуры добавили, что такие проекты позволяют познакомить с ингушской культурой жителей других стран и встретиться с ингушской диаспорой, проживающей за границей.