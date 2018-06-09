Американская учительница завещала $1 млн детям с особенностями развития

ТАСС, 9 июня. Американская учительница Женевьева Виа Кава завещала свои сбережения в размере $1 млн на создание фонда для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, которые захотят получить высшее образование. Об этом сообщила в пятницу газета New York Times со ссылкой на заявление управления государственных школ города Дюмонт (штат Нью-Джерси), которому была завещана эта сумма.

Учительница скончалась семь лет назад в возрасте 89 лет, однако о содержании ее завещания стало известно только сейчас, когда был создан благотворительный фонд. За счет процентов со вклада в $1 млн каждый год как минимум один студент будет получать грант на $25 тыс. для оплаты обучения в вузе. Выплата денег начнется с 2019/2020 учебного года.

Начиная с 1945 года Женевьева Виа Кава несколько десятков лет проработала школьным учителем в Нью-Джерси с детьми с особенностями развития. По словам близкого друга женщины, она всю жизнь копила деньги и не позволяла себе лишних трат, что помогло ей при ее скромной зарплате собрать такую большую сумму для пожертвования.

По словам ее коллег и друзей, пожилая учительница не стала покупать себе слуховой аппарат, когда стала плохо слышать. Она покупала себе мало одежды и перестала ездить в отпуск после того, как умер ее муж. Детей у пары не было.

По словам друга Виа Кавы Ричарда Яблонски, секрет бережливости, возможно, заключается в том, что ее юность пришлась на время Великой депрессии, когда многие американцы жили в бедности и были вынуждены экономить. "Ее семья прошла через Депрессию, и, я думаю, это имело большое влияние на ее жизнь, на то, что она была такой бережливой", - считает он.