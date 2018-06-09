Рекордный хоровод построили участники фестиваля славянских культур в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Рекордный хоровод построили 1,8 тыс. участников фестиваля славянских культур "Славянская ярмарка", открывшегося в субботу в парке "Озеро Долгое" на севере Петербурга, сообщили ТАСС организаторы.

"Пришли более 4,5 тыс. человек, но хороводом считается, когда люди взялись за руки, и основной хоровод был из 1815 человек. Рекорд был зафиксирован официально сотрудником Книги рекордов России", - сказала заместитель директора по культурно-досуговой работе Приморского культурного центра Олеся Аранович.

Построение хоровода, на которое у гостей фестиваля ушло около 20 минут, наряду с выступлением известных коллективов "Песняры" и "Мельница", стало центральным событием первого дня Славянской ярмарки.

Фестивально-ярмарочный городок раскинулся на всю территорию парка "Озера Долгое". На протяжении четырех дней на трех подворьях - русском, белорусском и украинском - посетители смогут поучаствовать в ремесленных мастер-классах, в старинных забавах, попробовать блюда славянских народов.

Второй день фестиваля будет посвящен играм и состязаниям - участники будут стрелять из лука, играть в городки и лапту. Гостей ждут показательные выступления "Русских богатырей", постановочные бои реконструкторов, а также состязание на воде по гребле среди профессиональных спортсменов.

Традиционные свадьбы и послание в будущее

Третий день пройдет под знаком семьи и традиционной русской свадьбы. "В этот день все молодожены, желающие организовать свадьбу в славянском стиле, смогут сочетаться браком на площадке фестиваля. Все пришедшие смогут посмотреть, как на Руси проходили сборы невесты и сборы жениха, как гуляли свадьбу, и какие обряды и свадебные традиции были приняты у древних славян", - рассказали организаторы.

Главным событием завершающего дня фестиваля, который совпадает с Днем России, станет создание рукописного послания будущим поколениям. На специальном свитке каждый желающий сможет оставить свое пожелание потомкам на одном из славянских языков. В финале праздника его запечатают и заложат в специальном месте в парке, где будет установлена памятная табличка с датой, когда этот свиток можно будет открыть. "Этот день призван показать, что все славянские народы едины не только в своей истории, но также в традициях, языке и, конечно, в творчестве", - отметили устроители.

В этом году Славянская ярмарка проходит в 14-й раз. В 2017 году ее посетили более 16 тыс. гостей.