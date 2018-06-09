Фестиваль духовых оркестров "Дух Севера" объединит оркестры Северо-Запада России

СЫКТЫВКАР, 9 июня. /ТАСС/. Второй межрегиональный фестиваль духовых оркестров "Дух Севера" открылся в субботу в Сыктывкаре, в нем приняли участие оркестры из Коми и Архангельской области. В будущем он может стать объединяющим для духовых оркестров всего Северо-Западного федерального округа, рассказал в субботу журналистам министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"Фестиваль проводится в Сыктывкаре второй год подряд, в этом году он имеет статус межрегионального, к нам приехали коллективы из городов Коми и Архангельской области. Сегодня на окружном совещании мы приняли решение, что неплохо иметь такой фестиваль, объединяющий духовые оркестры, для всего Северо-Западного округа", - сказал глава Минкультуры Коми.

Как сказал президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова Михаил Брызгалов, такой фестиваль будет интересен и в других федеральных округах.

"Помимо концертов в рамках фестиваля мы проводим здесь встречи с коллективами, мастер-классы, выясняем, сколько детей учится в музыкальных школах на классах флейты или кларнета", - сказал Брызгалов.

Развитие духового движения обсуждалось также на встрече с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, которая состоялась в субботу в рамках выездного заседания президиума Союза национальных профессиональных творческих коллективов России, оно проходит в эти дни в Сыктывкаре. В Коми действует 16 духовых коллективов, особое внимание уделяется развитию детских объединений. В 2016 году на грант компании "Лукойл" был создан детский духовой оркестр в Печоре, в этом году заработает духовой коллектив при Детской школе искусств в селе Зеленец Сыктывдинского района, привела слова главы республики его пресс-служба.

Фестиваль "Дух севера" собрал восемь духовых оркестров, в том числе три коллектива - из Архангельска и Котласа. Они выступят 9 и 10 июня на открытой площадке в Кировском парке Сыктывкара, а также проведут мастер-классы.