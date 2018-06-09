Общественники Северной Осетии разработают программу создания фонда развития родного языка

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Общественная палата Северной Осетии разработает программу создания фонда развития осетинского языка. Как рассказала ТАСС председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова, его главной целью станет помощь во внедрении современных методов преподавания и изучения родного языка.

"Сегодня нужна поддержка осетинскому языку, и важно, чтобы мы могли мотивировать молодых людей к его изучению. Для этого нужно внедрять современные методы преподавания, чтобы было интересно и школьникам, и студентам, и воспитанникам детсадов. Фонд сможет оказывать поддержку соответствующим проектам", - сказала Чиплакова.

По ее словам, фонд также сможет оказывать материальную поддержку учителям осетинского языка, а также авторам новых литературных произведений на родном языке. "В республике есть премии для поощрения тех, кто работает по популяризации осетинского языка, но считаем необходимым создать и специальный фонд для этого. Будем поддерживать наших преподавателей, особенно в школах, за разработку методик, новаций, умение преподавания и в целом за то, что верны родному языку", - пояснила она.

В ближайшее время программу представят главе республики Вячеславу Битарову, который ранее поручал общественникам разработать подобные меры по развитию языка. "Уверена, что программа создания фонда будет одобрена главой, он много усилий направляет на поддержку осетинского языка, который нужен и интересен всем национальностям, проживающим в Осетии. Осетинский язык интересен и тем, кто живет за пределами республики", - заключила Чиплакова.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Однако жители республики в основном говорят на русском. К примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.