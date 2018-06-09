Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самый массовый в России хоровод в национальных костюмах собрал свыше 1 тыс. человек в Уфе

Общество
9 июня, 21:27 UTC+3 УФА УФА 9, июня. /ТАСС

Участники показали костюмы русских, башкир, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов, населяющих республику

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

УФА, 9 июня. /ТАСС/. Рекорд России "Самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах" официально зарегистрирован в Башкирии - в нем приняло участие свыше тысячи человек. Об этом рассказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, передав сертификат об установлении рекорда министру культуры республики.

"Хоровода в национальных костюмах спиральной формы в России еще никогда не было. Если бы этот спиральный хоровод развернулся в круглый, диаметр составил бы примерно 320 м", - сказал он.

Рекорд фиксировался в Уфе, и, несмотря на пасмурную погоду, собрал 1192 человека - это точное число жителей и гостей города, водивших хоровод. Облаченные в национальные наряды, они проследовали от площади Салавата Юлаева до этнопарка "Ватан". Участники продемонстрировали костюмы русских, башкир, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов, населяющих республику. К параду присоединились иностранцы - студенты из Китая, Индии, Вьетнама и Нигерии. Каждый из них проходил через специальную арку, чтобы соблюсти точность подсчета.

"Самым молодым участником парада стал двухлетний Рамазан, у которого уже есть свой собственный башкирский национальный костюм. Министр культуры республики Амина Шафикова также приняла участие в установлении рекорда, придя на праздник в национальном костюме", - рассказали в пресс-службе министерства культуры региона.

"Этой дружбой народов сильна наша страна, и сегодня мы сделали большое дело, спасибо каждому участнику парада", - сказала Шафикова, которую цитирует пресс-служба министерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости