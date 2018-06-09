Самый массовый в России хоровод в национальных костюмах собрал свыше 1 тыс. человек в Уфе

УФА, 9 июня. /ТАСС/. Рекорд России "Самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах" официально зарегистрирован в Башкирии - в нем приняло участие свыше тысячи человек. Об этом рассказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, передав сертификат об установлении рекорда министру культуры республики.

"Хоровода в национальных костюмах спиральной формы в России еще никогда не было. Если бы этот спиральный хоровод развернулся в круглый, диаметр составил бы примерно 320 м", - сказал он.

Рекорд фиксировался в Уфе, и, несмотря на пасмурную погоду, собрал 1192 человека - это точное число жителей и гостей города, водивших хоровод. Облаченные в национальные наряды, они проследовали от площади Салавата Юлаева до этнопарка "Ватан". Участники продемонстрировали костюмы русских, башкир, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов, населяющих республику. К параду присоединились иностранцы - студенты из Китая, Индии, Вьетнама и Нигерии. Каждый из них проходил через специальную арку, чтобы соблюсти точность подсчета.

"Самым молодым участником парада стал двухлетний Рамазан, у которого уже есть свой собственный башкирский национальный костюм. Министр культуры республики Амина Шафикова также приняла участие в установлении рекорда, придя на праздник в национальном костюме", - рассказали в пресс-службе министерства культуры региона.

"Этой дружбой народов сильна наша страна, и сегодня мы сделали большое дело, спасибо каждому участнику парада", - сказала Шафикова, которую цитирует пресс-служба министерства.