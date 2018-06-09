Более 300 жителей Сирии вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 300 сирийцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и в Восточной Гуте за сутки. Об этом в субботу сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 191 человек, в Восточную Гуту - 123 человека", - сказал он. Из Идлибской зоны деэскалации в провинцию Алеппо проследовали 203 человека с личным имуществом. Всего с 4 марта выведено 15744 человека и 3314 единиц техники, уточнил генерал.

Сирийские саперы, подготовленные российскими военными, обследовали 17 домов в городе Дума в Восточной Гуте и обезвредили три мины, семь снарядов и 21 самодельное устройство.

Офицеры Центра проверили ход восстановления объектов инфраструктуры населенного пункта Сакба. "В городе развернута торговля, открыто 10 аптечных пунктов, налажено медицинское обеспечение. Возобновлена подача электроэнергии населению, освещены основные улицы и дороги. Ведутся работы по восстановлению водоснабжения и канализационных систем", - отметил Цыганков.

"Органами местного самоуправления совместно с "Сирийским Арабским Красным Полумесяцем" организована доставка нуждающимся жителям продовольствия, питьевой воды и детского питания", - добавил он.

Специалисты Центра провели гуманитарные акции в районе мечети Асада и школы Тауфин Элаби в городе Алеппо. "С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба", - рассказал Цыганков.