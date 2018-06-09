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СМИ: антиглобалисты проводят акцию протеста в Квебек-Сити против саммита G7

Общество
9 июня, 22:59 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Полиция следит за порядком во время манифестации

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 200 человек, протестующие против саммита G7, проводят в центральной части Квебек-Сити манифестацию. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Колонна, состоящая из антиглобалистов и представителей рабочих профсоюзов Квебека, движется в сторону консульства США. Лица многих участников акции закрыты масками или повязками. Они выкрикивают лозунги против участников саммита Группы семи, который завершается сейчас в курортном городе Ла Мальбе в 140 км к северу от Квебек-Сити.

За ситуацией следят усиленные полицейские патрули. Пока акция проходит спокойно.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".

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