В Ингушетии около 100 человек пробежали благотворительный марафон "Бег ради жизни"

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Около 100 человек приняли участие в благотворительном марафоне "Бег ради жизни", который прошел в Назрани. 16 семей с онкобольными детьми получили средства, собранные после марафона, сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства спорта Ингушетии Аиша Гапархоева.

"Около ста человек приняли участие в забеге, участники бежали от улицы им. И. Базоркина до дома культуры. Забег имеет чисто символический характер. По окончании забега все участники акции собрали денежные средства для больных детей", - рассказала Гапархоева.

По ее словам, благотворительный забег был организован для малоимущих семей, в которых есть дети с онкологическими заболеваниями.

"Списки семей формировались минздравом. Это не только дети с онкологическими заболеваниями, но и дети из малоимущих семей, которым самостоятельно не под силу оплатить дорогостоящее лечение. Мы пригласили 16 семей из разных районов республики. Собранные средства были поделены между ними", - добавила пресс-секретарь.

Акция в регионе проводится впервые, но минспорта выражает уверенность, что в последующие годы благотворительный забег будет набирать все больше участников.