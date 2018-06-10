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"Парковочные каникулы" будут действовать в Москве до 12 июня

Общество
10 июня, 0:09 UTC+3

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Парковочные места в Москве будут бесплатными с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

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"Парковка будет бесплатной с 10 по 12 июня. Бесплатно оставить автомобиль можно будет на любой уличной парковке, включенной в зону парковочного пространства города", - сказал собеседник агентства.

Он призвал автомобилистов внимательно выбирать места парковки и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации. "Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - добавили в АМПП.

Так называемые плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

Ранее Роструд напомнил про шестидневную рабочую неделю и трехдневные выходные в связи с празднованием 12 июня Дня России. Суббота, 9 июня - рабочий день, а понедельник, 11 июня - нерабочий за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, россияне будут отдыхать - с 10 по 12 июня.

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