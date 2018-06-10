Принцу Филипу исполняется 97 лет

ТАСС, 10 июня. Принцу Филипу, или герцогу Эдинбургскому, как в Соединенном Королевстве принято именовать мужа королевы Великобритании Елизаветы II, в воскресенье исполняется 97 лет.

В субботу Великобритания праздновала так называемый официальный день рождения 92-летней королевы, которая традиционно отмечает два дня рождения (фактический приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств). Однако Филип так и не появился на традиционном для этого дня параде Королевской конной гвардии, сопровождаемом проездом экипажей с членами королевской семьи по бульвару Мэлл. Не вышел он по завершении проезда и на балкон Букингемского дворца, где собрались все основные представители монаршего дома Виндзоров.

Газета Daily Express попыталась выяснить местонахождение герцога Эдинбургского. Издание напомнило, что Филип, который в связи с преклонным возрастом отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи, любит проводить уик-энды в Виндзорском замке к западу от Лондона или в резиденции Сэндрингем в графстве Норфолк.

История монаршего брака

Наследная принцесса Елизавета и лейтенант Филип Маунтбеттен (английская калька немецкой фамилии Баттенберг), который принадлежал к монаршей династии Греции, представлявшей собой ветвь датского королевского дома Глюксбургов, венчались в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. Двое из четырех детей королевской четы - принц Чарльз и принцесса Анна - родились еще до восшествия Елизаветы на британский трон 6 февраля 1952 года, а двое других - принцы Эндрю и Эдвард - когда их мать уже была монархом.

Принц Филип в конце лета 2017 года официально отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи, однако это не мешало ему и после этого часто сопровождать Елизавету II на различных мероприятиях.

Обязанности супруга королевы в основном и состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам-членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский ранее всегда присутствовал на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам Филип почти никогда не делал публичных заявлений и редко давал интервью.

20 ноября прошлого года Елизавета II и принц Филип отметили "платиновую свадьбу" (70-летие с момента заключения брака) . Никому из предшественников нынешней королевы на британском троне не доводилось еще праздновать подобный юбилей своих семейных отношений.

В последний раз супруг королевы Великобритании появлялся на публике на состоявшейся 19 мая свадьбе принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл. Его появления на церемонии венчания никто не ожидал, поскольку 4 апреля Филип перенес операцию на тазобедренном суставе, но в итоге герцог Эдинбургский все же посетил торжественное мероприятие.