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В женском военном училище под Дамаском готовят специалистов для службы в сирийской армии

Общество
10 июня, 6:37 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 10, июня. /ТАСС

После окончания обучения девушки будут служить в сирийской армии, отметила начальник учебного заведения генерал Виктория Юсеф Ибрагим

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ДАМАСК, 10 июня. /ТАСС/. Более 80 курсанток проходят обучение в женском военном колледже в пригороде Дамаска. Об этом сообщила журналистам начальник учебного заведения генерал Виктория Юсеф Ибрагим.

По ее словам, после окончания училища девушки будут служить в сирийской армии связистами или специалистами по компьютерной безопасности. Кроме того, они обучаются строевой подготовке и стрельбе.

"Этот колледж очень важен для армии Сирии, потому что здесь готовят очень хороших женщин-офицеров. Они помогут сирийским солдатам", - сказала начальник колледжа.

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