В женском военном училище под Дамаском готовят специалистов для службы в сирийской армии

ДАМАСК, 10 июня. /ТАСС/. Более 80 курсанток проходят обучение в женском военном колледже в пригороде Дамаска. Об этом сообщила журналистам начальник учебного заведения генерал Виктория Юсеф Ибрагим.

По ее словам, после окончания училища девушки будут служить в сирийской армии связистами или специалистами по компьютерной безопасности. Кроме того, они обучаются строевой подготовке и стрельбе.

"Этот колледж очень важен для армии Сирии, потому что здесь готовят очень хороших женщин-офицеров. Они помогут сирийским солдатам", - сказала начальник колледжа.