На Северном Кавказе планируют вернуть из заповедника в природную среду четырех леопардов

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. В рамках проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) специалисты оценивают, можно ли вернуть из заповедника на Северном Кавказе в природную среду обитания четверых леопардов. Об этом рассказал ТАСС руководитель отделения WWF "Российский Кавказ" Валерий Шмунк.

"Это два самца и две самки. Сейчас ведется оценка их готовности [к переселению в дикую природу]", - сказал он.

Шмунк уточнил, что животным около двух лет - для леопардов они считаются достаточно молодыми. Все кошки выросли на базе специального центра для леопардов, созданного WWF. Сейчас специалисты решают, куда лучше выпустить хищников: рассматриваются варианты Краснодарского края и республик Северного Кавказа.

Ранее Шмунк отмечал, что выпустить самок леопарда в дикую природу необходимо, чтобы началось восстановление популяции в дикой среде. Ранее ученые надеялись, что первых котят в 2018 году принесет выпущенная в первой партии самка Виктория, однако минувшей зимой она погибла. Сейчас первые котята ожидаются не ранее 2019 года.

Леопарды на Кавказе

Переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica) обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до современного Пакистана, но в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тыс. м, а также пойменные леса крупных рек.

Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе является уничтожение мест его обитания. По данным WWF, дикие кошки на территории России практически полностью исчезли, встречаются единицы этих животных, однако переднеазиатские леопарды сейчас живут в более южных районах Кавказских гор.

Первые леопарды были выпущены в природную среду в июле 2016 года. После этого задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, а также проведение разъяснительной работы с местным населением.